Hamburger Finanzverwaltung geht bei «Cum-Ex» in Offensive

Hamburg (dpa/lno) – Knapp eine Woche nach Medienberichten über angeblich nicht eingeforderte Steuerrückforderungen gegenüber der im «Cum-Ex»-Skandal unter Verdacht stehenden Warburg Bank hat sich Hamburgs oberster Finanzbeamter zu Wort gemeldet. «Es hat in Hamburg weder bezüglich Cum-Ex-Gestaltungen noch sonst Versuche gegeben, politisch auf Entscheidungen der Steuerverwaltung Einfluss zu nehmen», erklärte Ernst Stoll, Leiter der Hamburger Steuerverwaltung, am Mittwoch. Auch habe es keinen gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich oder Erlass von Steuern gegeben. «Ebenso wenig hat die Steuerverwaltung zu irgendeinem Zeitpunkt «Billigkeitslösungen» vorgeschlagen oder gar ausgearbeitet.»

Die in den letzten Tagen in der Öffentlichkeit geführte Diskussion habe augenscheinlich zu Missverständnissen geführt, schreibt Stoll. «Aus diesem Grunde sehe ich mich als Leiter der Hamburger Steuerverwaltung veranlasst, losgelöst von einem konkreten steuerlichen Einzelfall eine allgemeine Klarstellung zu geben.»

Die Steuerverwaltung dürfe eine belastende Maßnahme wie den Erlass eines Steuerbescheides nur dann ergreifen, wenn sie «dies auf Basis eines belastbar ermittelten Sachverhalts tut und von der Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme überzeugt ist.» Gleichzeitig müssten dabei die mit einem daraus möglicherweise erwachsenden Rechtsstreit verbundenen Risiken für den Haushalt der Stadt abgewogen werden. Die Finanzverwaltung dürfe «keinesfalls eine Maßnahme ergreifen in der Hoffnung, die zu seiner Begründung erforderlichen Sachkenntnisse werden in nächster Zukunft noch gefunden bzw. hinreichend konkretisiert werden können.»

Der Warburg Bank drohen im Zusammenhang mit möglichen «Cum-Ex»-Geschäften Steuerrückforderungen in dreistelliger Millionenhöhe. Am Landgericht Bonn läuft zurzeit ein Strafverfahren gegen zwei Londoner Aktienhändler. Nach Angaben der Warburg Bank werden in dem Verfahren die Warburg Gruppe und die Warburg Invest als sogenannte Einziehungsbeteiligte geführt, gegen die das Gericht die Einziehung von Taterträgen anordnen kann, auch wenn sie nicht Täter oder Teilnehmer sind.

