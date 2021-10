Hamburger Filmfest: «Olga» gewinnt Sichtwechsel-Filmpreis

Hamburg (dpa) – Der Film «Olga» von Regisseur Elie Grappe hat den Sichtwechsel-Filmpreis des Hamburger Filmfestes gewonnen. Das teilten die Macher am Samstagabend in Hamburg mit. In dem Film geht es um eine junge Turnerin, die in der Schweiz lebt und trainiert, als 2013 in ihrer alten Heimat Ukraine die Euromaidan-Proteste beginnen. Dabei wird auch die Zerrissenheit der jungen Frau zwischen ihrem freien und erfolgreichen Leben und dem Schmerz ihrer Familie und Freunde in den Fokus gestellt.

«Elie Grappes «Olga» thematisiert diesen Konflikt auf wunderbare Weise», lautete das Urteil der Jury dazu. «Zart und unprätentiös, getragen von Nastya Budiashkinas brillantem Schauspiel, schildert der Film Olgas innere Zerrissenheit und erforscht den Wunsch einer jungen ukrainischen Generation nach Bewegung und Veränderung.» Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.

Weitere Preise gingen an die Filme «La Civil» von Teodora Ana Mihai (Der politische Film/5000 Euro), den Filmfest-Abschlussfilm «Wo in Paris die Sonne aufgeht» von Jacques Audiard (Art Cinema Award/5000 Euro) und «Vortex» von Gaspar Noé (Preis der Filmkritik/undotiert). Das Publikum wählte «Little Palestine, Diary of a Siege» von Abdallah Al-Khatib zum Sieger des mit 5000 Euro dotierten Publikumspreises.

Die Regisseurin Blerta Basholli ergatterte für ihren Film «Hive» den mit 5000 Euro dotierten NDR-Nachwuchspreis. Der Film erzählt von einer mutigen und willensstarken Frau aus dem Kosovo, die nach dem Massaker im März 1999 im sogenannten «Dorf der Witwen» ihr Leben den alten Dorfstrukturen zum Trotz ohne Mann in die Hand nimmt. «Ein Porträt einer starken Frau, sinnlich eingefasst, das Licht auf ein dunkles Kapitel der jüngeren europäischen Geschichte wirft. Das klare Statement einer talentierten Filmemacherin, so subtil wie mutig», sagte die Jury zur Begründung zu diesem Film.

Bis zum Samstagabend waren auf dem zehntägigen Filmfest rund 110 Langfilme aus 57 Ländern gezeigt worden.

