Hamburger feiern wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf gefeiert. Nach zuletzt acht sieglosen Liga-Spielen in Serie gab es am Sonntag ein 33:31 (17:17) gegen Frisch Auf Göppingen. Mit 16:28 Punkten sprangen die Hamburger auf Platz 14 und haben jetzt drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Casper Mortensen erzielte 13 Treffer für die Gastgeber. Für Frisch Auf waren Marcel Schiller und Kresimir Kozina je siebenmal erfolgreich.

Nach einem 1:3 (4. Minute) kamen die Hamburger besser ins Spiel. Göppingen schwächte sich früh selbst. Nach einem überharten Einsteigen gegen HSVH-Spielmacher Leif Tissier sah Josip Sarac von den Unparteiischen die Rote Karte. Kurios das 17:17 der Hamburger: Einen eigentlich missglückten Kempa-Trick brachte Dani Baijens doch noch im Frisch-Auf-Tor unter.

Die Spannung blieb auch in der zweiten Halbzeit greifbar. Frederik Bo Andersen brachte die Hamburger beim 28:26 (50.) mit zwei Treffern in Führung. Die Schwaben blieben aber immer dran. Mit seinem achten verwandelten Strafwurf stellte Mortensen in der Schlussminute auf 32:30 für den HSVH und sorgte so für die Entscheidung. Wenige Sekunden vor dem Ende sah auch noch Göppingens Kozina die Rote Karte.

Am Donnerstag (20.30 Uhr/Dyn) geht es für die Hamburger bei den Rhein-Neckar Löwen weiter. Danach gibt es eine mehr als dreiwöchige Spielpause bis zum Auswärtsspiel bei der HSG Wetzlar am 23. März.