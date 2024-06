Hamburger Fanzone öffnet am ersten EM-Tag

Fußballfans feiern auf dem Heiligengeistfeld das Viertelfinal-Spiel Deutschland-Frankreich während der WM 2014 in Brasilien. Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Am Tag des Eröffnungsspiels der Fußball-Europameisterschaft öffnet an diesem Freitag in Hamburg auch die große Fanzone auf dem Heiligengeistfeld. Beim Public Viewing direkt nebenan wird ab 21.00 Uhr auch das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Schottland auf einem 100 Quadratmeter großen Bildschirm übertragen. Beide Gelände sind ab 17.00 Uhr geöffnet.

Zu sehen sind beim Public Viewing für bis zu 40.000 Fans alle deutschen Spiele, die fünf Partien im Hamburger Volksparkstadion sowie alle Spiele der K.o.-Phase. In der Fanzone werden auf mehreren Bildschirmen und auch in einem kleinen mobilen Stadion alle EM-Spiele gezeigt.

Der Eintritt in der Fanzone ist frei. Geboten werden dort unter anderem Sport-Aktivitäten und Informationen über alle 24 EM-Teilnehmer. Die Fanzone ist an allen 22 Tagen des Turniers geöffnet und bietet Platz für etwa 10.000 Gäste.