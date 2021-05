Hamburger Fame Forest wächst: Schon 1500 Bäume und Sträucher

Eine kleine Discokugel hängt an einem Holzschild beim Fame Forest. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Wildbuchen, Stieleichen, Apfelbäume, Holundersträucher oder Wildblumenwiesen: Der 2,5 Hektar große Fame Forest in Hamburg ist in den vergangenen eineinhalb Jahren schnell größer geworden. Der Wald mit berühmten Baumpaten wie Musiker Sasha, Star-DJ David Guetta, die Band Silbermond oder Jazz-Sänger Michael Bublé besteht mittlerweile aus rund 1500 Bäumen, wie Initiator Jan Schierhorn der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Seit Herbst 2019 pflanzen die Barclaycard-Arena und die Initiative «Das Geld hängt an den Bäumen» für jede Veranstaltung dort einen Baum, selbst für die ursprünglich geplanten und wegen Corona ausgefallenen. «Naturschutz kennt kein Corona», sagte Arena-Chef Steve Schwenkglenks dazu.

Zudem hat der benachbarte Golfclub 1300 Bäume und Sträucher auf dem ineinander übergehenden Gelände spendiert. «Auf dem Gelände wird der Platz langsam knapp. Aber 100 Künstler-Bäume können wir noch vertragen», so Schierhorn. Derzeit seien die Arena und er bereits auf der Suche nach einem Grundstück für den nächsten Fame Forest.

