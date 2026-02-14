Hamburger Erfolgsserie reißt bei Bonner Basketballern

Bonn (dpa/lno) –

Nach zuletzt vier Siegen nacheinander haben die Veolia Towers Hamburg wieder einen Rückschlag im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag bei den Telekom Baskets Bonn mit 85:92 (40:43) und kassierte im 17. Spiel die elfte Niederlage. In der Tabelle stehen die Hanseaten aber weiter auf einem Nichtabstiegsplatz.

Die Hamburger taten sich anfangs schwer, erfolgreiche Offensivaktionen zu kreieren. Bonn nutzte das und zog kurz vor Ende des ersten Viertels bereits auf 24:12 davon. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Towers dann zunehmend die Initiative. Obwohl die Gastgeber bis zur Pause die deutlich bessere Ausbeute bei den Rebounds auf beiden Seiten des Feldes aufwiesen, verkürzten die Towers den Rückstand auf drei Punkte.

Nach dem Seitenwechsel kam es jedoch wieder zu einem deutlichen Bruch im Spiel der Gäste, die erneut Probleme bei ihren Angriffsbemühungen hatten. Bonn setzte sich im dritten Viertel auf 58:45 ab, doch geschlagen waren die Towers trotz des Abstandes nicht. Tatsächlich krönte Devon Daniels mit einem Dreier zum 76:75 im Schlussabschnitt erneut eine Aufholjagd der Hamburger. Danach aber geriet sein Team wieder in Rückstand und musste sich schließlich geschlagen geben.