Hamburger Derby am 23. Januar am Millerntor

Hamburg (dpa/lno) –

Das zweite Hamburg-Derby in der laufenden Saison der Fußball-Bundesliga findet als Freitags-Flutlichtspiel am 23. Januar 2026 am Millerntor statt. Die Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem Hamburger SV wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga hervor. Im Hinspiel hatten sich die «Kiezkicker» mit 2:0 im Volksparkstadion durchgesetzt.

Ebenfalls terminiert wurde das Nordderby zwischen dem HSV und Werder Bremen. Die Partie des 13. Spieltags beginnt am 7. Dezember um 15.30 Uhr in Hamburg.