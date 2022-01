Hamburger Corona-Inzidenz überspringt 1000er-Marke

Hinweisschilder hängen am Eingang der Covid-19-Intensivstation in einer Klinik. Foto: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Hamburg hat erstmals die 1000er Marke überschritten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde stieg die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montag auf 1055,8. Am Sonntag lag der Wert noch bei 942,5, vor einer Woche bei 659,7. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bezifferte die Behörde am Montag auf 4055. Am Sonntag hatte deren Zahl bei 894 gelegen, eine Woche zuvor bei 1898. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben Menschen blieb nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 2049.

