Hamburger Corona-Inzidenz erreicht knapp 943

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einem Mann einen Nasenabstrich für einen Corona-Schnelltest. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg auch am Sonntag weiter nach oben gegangen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neu registrierter Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche mit 942,5 an. Am Samstag hatte der Wert 932,5 betragen, vor einer Woche 611,6.

Am Sonntag stieg die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen um 894. Am Samstag hatte deren Zahl bei 2915 gelegen, eine Woche zuvor bei 702 Fällen. Zugleich erhöhte sich die Zahl der seit Beginn der Pandemie an oder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Menschen um 4 auf 2049.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegt Hamburg weiter deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Auf Basis einer anderen Berechnungsmethode gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 831,5 für Hamburg an, für ganz Deutschland einen Wert von 515,7.

Nach den vorliegenden Daten haben sich in der Hansestadt seit Februar 2020 mindestens 172.958 Menschen infiziert. Davon gelten 132.100 nach RKI-Schätzung als genesen.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in den Kliniken mit Stand Freitag belief sich laut Gesundheitsbehörde auf 388 – 42 weniger als am Vortag. Auf den Intensivstationen der Hamburger Krankenhäuser wurden mit Stand Freitag 73 Covid-19-Patienten behandelt.

