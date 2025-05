Hamburger Clubs laden zur Aktionswoche «Club mal anders»

Hamburg (dpa/lno) –

Minigolfen, Musikwettbewerbe oder DJ-Workshops: Mit außergewöhnlichen Formaten wollen zahlreiche Clubs in Hamburg vom 21. Mai bis 25. Mai Clubkultur auf andere Weise erlebbar machen. «Der Aktionszeitraum zeigt experimentelle Ansätze auf, wie sich die Club- und Livemusikszene den aktuellen Herausforderungen stellt und sich dabei stets weiterentwickelt», sagte Thore Debor, Geschäftsführer vom Hamburger Clubkombinat. Um ihr wirtschaftliches Überleben zu sichern, müssten Clubs neue Wege gehen und neue Angebote entwickeln.

Laut dem aktuellen Club-Monitoring stabilisiert sich die Lage von Hamburgs Clubbetreibern und Festivalveranstaltern etwas, bleibt aber schwierig. So sieht sich rund ein Drittel der Veranstaltungshäuser in ihrer Existenz bedroht, fast jeder fünfte Club erwäge eine Aufgabe des Betriebs in den nächsten zwölf Monaten, heißt es im Club- & Festival-Monitoring des Clubkombinats für den Winter 2024/2025. An der Befragung vom 6. bis 13. März beteiligten sich den Angaben zufolge 56 Clubbetreiber und Festivalveranstalter.