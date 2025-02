Hamburger Chöre singen «War Requiem» für den Frieden

Hamburg (dpa/lno) –

Als Appell für Frieden in der Ukraine wollen rund 200 Musiker und Sänger das «War Requiem» von Benjamin Britten in der Hamburger Laeiszhalle aufführen. Das Konzert soll am Vorabend des dritten Jahrestages des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gespielt werden – also am 23. Februar, wie der Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein mitteilte.

Aufgeführt wird das außergewöhnliche Konzert von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern des Kirchenkreises, fünf Hamburger Chören, drei Solistinnen und Solisten sowie dem Kammerorchester Hamburger Camerata. Die Leitung hat Frank Löhr.

Das Werk des britischen Komponisten Britten aus dem Jahr 1962 gilt als ein bedeutendes Chorwerk des 20. Jahrhunderts. Es warnt vor den Schrecken des Krieges und verwendet dafür Gedichttexte eines Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg.