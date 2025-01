Hamburger CDU wirbt mit innerer Sicherheit um Stimmen

Hamburg (dpa/lno) –

Innere Sicherheit ist ein Schwerpunkt der Kampagne der Hamburger CDU zur Bürgerschaftswahl. Insbesondere Frauen sagten in Gesprächen, dass sie sich besonders in der Nacht in der Stadt nicht mehr sicher fühlten, sagte der Spitzenkandidat der Partei, Dennis Thering, während der Vorstellung. «Deshalb war für uns wichtig, zu sagen, wir sorgen für Sicherheit.» Ein Slogan auf einem Plakat lautet: «Sicheres Hamburg. Tag und Nacht.» Die Bürgerschaftswahl ist am 2. März.

Weiter wirbt die Partei mit den Themen Wirtschaft, Verkehr und familienfreundliche Stadt. Die CDU stellte im Kino «Passage» neben mehreren Plakaten auch ein Wahlkampfvideo und einen Radiospot vor. Einen zentralen Spruch der Kampagne gibt es nicht. «Wir haben uns bewusst gegen einen zentralen Slogan entschieden, weil wir unsere Botschaften transportieren möchten», sagte ein Sprecher der Partei.

Im Kino sagte Thering, das Thema Wirtschaft werde immer wichtiger. In der Verkehrspolitik wolle die CDU keine Politik, die sich rein auf das Fahrrad konzentriere. Auf einem Wahlplakat ist Thering vor einer geöffneten Autotür zu sehen. Auf dem Plakat heißt es: «Hamburg ist für alle da – auch für Autofahrer.» Der Spitzenkandidat sprach sich außerdem dafür aus, Spielplätze zu erneuern und weitere in Stadtteilen zu bauen, wo sie fehlten.