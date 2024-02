Hamburger CDU wählt Landesvorstand neu

Hamburg (dpa/lno) –

Auf einem Landesparteitag wählt die Hamburger CDU am Sonnabend (10.00 Uhr) ihren Landesvorstand neu. Er soll die Christdemokraten in die Bezirks- und Europawahlen im Juni und in die Bürgerschaftswahl Anfang kommenden Jahres führen. Der Vorschlag des aktuellen Landesvorstands unter Führung von Landespartei- und Fraktionschef Dennis Thering sieht dabei keine personellen Veränderungen vor. Gegenkandidaten gab es zunächst nicht.

Thering hatte die Führung des Landesverbands im April vergangenen Jahres vom Bundestagsabgeordneten Christoph Ploß übernommen. Stellvertretende Vorsitzende sind Anke Frieling, Philipp Heißner, Natalie Hochheim und Christoph de Vries. Schatzmeister ist Roland Heintze.

In aktuellen Umfragen liegt die CDU in Hamburg bei rund 20 Prozent. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar 2020 hatte sie mit 11,2 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. Derzeit hat die CDU in Hamburg 5846 Mitglieder.