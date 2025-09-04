Hamburger Burke und Fink in erste Weltumseglung gestartet

Lorient (dpa/lno) –

Die Hamburger Lennart Burke und Melwin Fink haben mit dem Globe40 vor Lorient ihre erste Weltumseglung eröffnet. Angeführt wurde das Feld zwei Stunden nach dem Start von den Top-Favoriten Ian Lipinski/Antoine Carpentier (Frankreich). Burke und Fink lagen hinter Jonas Gerckens/Renaud Dehareng (Belgien) zunächst auf Rang drei.

Das französische Lorient ist für die neun Boote im April 2026 auch der Zielhafen. Burke (26) und Fink (23) stellen die jüngste Crew. Die befreundeten Profis, die gemeinsam eine Werft leiten, streben einen Podiumsplatz an. «Die Top-Drei wären schon sehr schön», sagte Burke vor dem Start.

Team Germany will von Beginn an angreifen. «Der Prolog wird mit Sicherheit eine kleine Hackordnung kreieren. Da will man natürlich möglichst weit vorn dabei sein», sagte Fink. Wie die Konkurrenten dürfen Burke und Fink nur auf diesem ersten Abschnitt zwei weitere Segler mit an Bord ihrer Class40-Rennyacht nehmen. Im Team Next Generation Boating – Around the World sind es Bootseigner Joachim Wünning (Leonberg) und Sebastian Dziwisch (Fehmarn).

Der Prolog führt zunächst nach Cádiz. Die weiteren sechs Etappenziele sind Mindelo (Kapverden), La Réunion, Sydney, Valparaiso und Recife.