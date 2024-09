Hamburger Buchhandlungspreis bei Literaturnacht vergeben

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Buchhandlungspreis 2024 geht nach Blankenese, Wilhelmsburg und in die Neustadt: Als Höhepunkt der 11. «Langen Nacht der Literatur» wurde der mit je 5.000 Euro dotierte Preis an die Buchhandlung Wassermann, die Buchhandlung Lüdemann und die Buch- und Kunsthandlung Felix Jud in der Hamburger Kunsthalle übergeben, wie die Kulturbehörde mitteilte.

«So vielfältig wie die Stadtteile in Hamburg, so bunt ist auch die Landschaft der Buchhandlungen in der Stadt», sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). «Die Teams der ausgezeichneten Buchhandlungen eint ihr Engagement für das Lesen, die Freude am Kontakt mit ihrer Kundschaft und die Begeisterung für Literatur.»

Seit zehn Jahren verleiht die Kulturbehörde alle zwei Jahre den Hamburger Buchhandlungspreis an besonders engagierte inhabergeführte Buchhandlungen. Bei der 11. «Langen Nacht der Literatur» konnten Besucher bei rund 40 Lesungen wieder zahlreiche Autorinnen und Autoren live erleben.