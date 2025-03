Hamburger bestehen recht häufig Führerschein-Theorieprüfung

Hamburg (dpa/lno) –

Fahrschülerinnen und Fahrschüler in Hamburg bestehen vergleichsweise häufig die theoretische Führerscheinprüfung. Zwei Drittel aller theoretischen Prüfungen sind im vergangenen Jahr in dem Bundesland bestanden worden, wie aus einer Statistik vom Tüv-Verband aus Berlin hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Vergleich der Bundesländer waren Fahrschüler aus Hamburg damit am erfolgreichsten. Bundesweit lag der Durchschnitt bei 59 Prozent.

Allerdings schnitten die Fahrschüler aus Hamburg während der praktischen Prüfung bundesweit am schlechtesten ab. Der Anteil der nicht bestandenen Tests lag bei 44 Prozent. Der bundesweite Durchschnitt betrug 30 Prozent. Richard Goebelt aus der Geschäftsführung des Tüv-Verbands vermutet, dass das Ergebnis mit dem vergleichsweise hohen Verkehrsgeschehen in Hamburg zusammenhängt.

Die Ergebnisse basieren auf Daten aller technischen Prüfstellen in Deutschland und wurden bis zum 31. Januar erhoben. Wegen möglicher Nachmeldungen kann es Abweichungen geben.