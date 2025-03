Hamburger Beach-Duos in der Weltrangliste jeweils Erster

Hamburg (dpa) –

Erstmals führen zwei deutsche Duos die Weltranglisten im Beach-Volleyball gleichzeitig an. Die Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann übernahmen bei den Frauen Platz eins. Bei den Männern stehen die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler im jüngsten Ranking ganz vorn. Beide Teams trainieren in Hamburg.

«Das ist eine sehr schöne Momentaufnahme, die zeigt, dass beide Teams zur absoluten Weltspitze gehören», sagt Beach-Cheftrainer Christoph Dieckmann in einer Mitteilung des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). «Auch wenn dieser Platz sicher nicht einfach langfristig zu halten ist, wäre es schön, wenn wir uns mittelfristig möglichst oft möglichst nahe an diesem Ranglistenplatz wiederfinden.»

Acht Turnierergebnisse zählen für die Weltrangliste

Die beiden Duos schafften den Sprung an die Spitze noch vor dem Saisonstart. In der Weltrangliste werden die besten acht Turnierergebnisse aus den vergangenen 365 Tagen berücksichtigt. So fiel das Elite16-Turnier in Doha 2024 aus der Wertung.

Die bisherigen Weltranglisten-Ersten und Olympiasieger David Ahman und Jonatan Hellvig aus Schweden waren in Doha vor einem Jahr Zweite geworden. Diese Punkte fielen aus der Wertung. Bei den Frauen hatten die Brasilianerinnen Barbara Seixas und Carolina Solberg das Turnier sogar gewonnen und verloren nun wichtige Zähler in der Weltrangliste, sodass Müller und Tillmann vorbeiziehen konnten. Sie waren vor einem Jahr in Doha nicht am Start.

Das erste Elite16-Turnier der Beach Pro Tour ist vom 26. bis 30. März in Quintana in Mexiko.