Hamburger Basketballer unterliegen Ulm deutlich

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist eine Überraschung in der Basketball-Bundesliga versagt geblieben. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky unterlag beim Tabellenführer Ratiopharm Ulm mit 72:82 (39:39) und kassierte damit die dritte Niederlage in Serie und die vierte im sechsten Punktspiel. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Jordan Barnett mit 17 Punkten.

Die Zuschauer in der Ulmer Halle sahen eine abwechslungsreiche erste Halbzeit, in welcher die Towers zum Ende des ersten Viertels mit 12:25 bereits klar ins Hintertreffen geraten waren. Mit 18:2 Punkten in rund vier Minuten des zweiten Abschnitts gelang den Hanseaten jedoch ein beeindruckendes Comeback. Plötzlich war die Partie wieder offen.

Das Duell blieb im dritten Viertel lange Zeit weiter ausgeglichen. Dazu trug auch Niklas Wimberg bei, der in seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz für die Towers nach seinem im August erlittenen Beinbruch mit seinem ersten Korb für das zwischenzeitliche 47:49 sorgte. Erst kurz vor dem Ende konnte Ulm sich dann etwas absetzen.

Zu Beginn des Schlussabschnittes wuchs der Rückstand der Hamburger nach einem 5:0-Lauf der Ulmer auf zehn Punkte an. Davon erholte sich das Barloschky-Team nicht mehr und musste sich am Ende doch geschlagen geben.