Hamburger Basketballer unterliegen auch Jerusalem

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist auch im dritten Versuch ein Sieg im Eurocup versagt geblieben. In Bulgarien unterlag der Basketball-Bundesligist dem Gastgeber Hapoel Jerusalem mit 74:89 (37:46). Die Partie fand in dem rund 50 Kilometer von Sofia entfernten Samokov statt, wo das Jerusalemer Team seine Heimspiele aufgrund der Lage in Israel derzeit austrägt.

Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky startete schwach in die Begegnung, kämpfte sich nach einem frühen 0:8-Rückstand aber ins Spiel und kam noch im ersten Abschnitt zum 16:16. Nach einem 10:0-Lauf der Gastgeber wuchs der Rückstand bis kurz nach Beginn des zweiten Viertels jedoch wieder an. Es folgte erneut eine starke Phase der Towers, die allerdings kurz vor der Pause endete.

Auch nach dem Seitenwechsel gelang den Hamburgern nicht die Wende. Zwar entschied das Barloschky-Team das dritte Viertel mit 17:13 für sich und schöpfte kurz Hoffnung, geriet Mitte des Schlussabschnitts aber klar ins Hintertreffen und unterlag am Ende deutlich. Bester Werfer bei den Towers war Jaizec Lottie, der 16 Punkte erzielte.