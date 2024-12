Hamburger Basketballer triumphieren in Vechta

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist im Kampf um die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga ein wichtiger Erfolg gelungen. Bei dem zuletzt viermal in Folge siegreichen Team von Rasta Vechta gewann die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 79:69 (40:35) und feierte damit zugleich im fünften Auswärtsspiel in dieser Saison den ersten Triumph in der Fremde. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Brae Ivey (27 Punkte).

Die Towers, die zuletzt im Eurocup gegen den Favoriten Valencia trotz der 78:86-Niederlage überzeugt hatten, waren gut in die Partie gekommen. Nach zehn Minuten führte der Gast mit 23:18. Im zweiten Viertel zogen die Hamburger dann kurzzeitig auf 30:20 davon, Vechta aber kämpfte sich zurück ins Spiel und verkürzte die Distanz bis zur Pause wieder auf fünf Punkte.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Hamburger dann einen Start nach Maß und erspielten sich schnell eine 51:37-Führung. Danach aber hakte es im Offensivspiel. Dennoch ging das Barloschky-Team mit einem Polster von sechs Punkten in das vierte Viertel.

In diesem stand die Partie aus Sicht der Hamburger drei Minuten vor dem Ende auf der Kippe, nachdem Vechtas Tyger Campbell per Korbleger auf 69:72 verkürzte. Die Towers konterten jedoch mit einem 7:0-Lauf und gaben das Spiel nicht mehr aus der Hand.