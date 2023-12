Hamburger Basketballer treffen in Serbien auf Tel Aviv

Hamburg (dpa/lno) –

Der Basketball-Club Veolia Towers Hamburg trifft am Mittwoch (18.30 Uhr/MagentaSport) im Eurocup auf den israelischen Verein Hapoel Shlomo Tel Aviv. Aufgrund der Eskalation im Gaza-Krieg wird die Partie im serbischen Belgrad ausgetragen. Zuschauer sind bei der Begegnung in der Aleksandar Nikolic Hall nicht zugelassen.

Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky hatte zuletzt bei den Telekom Baskets Bonn verloren und will gegen Tel Aviv die Kehrtwende herbeiführen. «Wir haben in den letzten beiden Partien zu viele Punkte zugelassen. Wir müssen also in der Verteidigung wieder mehr Fokus auf die Details legen und unsere Fehlerquote minimieren», sagte Hamburgs Vincent King.