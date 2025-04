Hamburger Basketballer schlagen auch Heidelberg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben ihre Heimstärke in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga erneut unter Beweis gestellt. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich mit 88:81 (41:44) gegen die als Tabellenvierter angereisten MLP Academics Heidelberg durch und feierte damit den sechsten Sieg in Serie in der Inselpark Arena. Zudem liegen die Hanseaten dank des 13. Erfolgs im 25. Spiel weiter auf Kurs in die Play-Ins. Bester Werfer war einmal mehr Brae Ivey (28 Punkte).

Heidelberg, das die Towers im Pokal bezwungen und auch das Liga-Hinspiel gewonnen hatte, dominierte den ersten Spielabschnitt. Im zweiten Viertel erwiesen sich die Hamburger dann erst einmal als das effektivere Team und gingen nach einem Korbleger von Jaizec Lottie mit 38:34 in Führung. Bis zur Pause wendeten die Academics das Blatt jedoch wieder.

Auch nach dem Seitenwechsel agierten beide Mannschaften lange Zeit auf Augenhöhe. Bis in die letzte Minute des Schlussabschnittes wechselte die Führung hin und her, weil sich weder die Hamburger noch die Heidelberger bis dahin vorentscheidend absetzen konnten. Ivey und Lottie ebneten in den letzten 35 Sekunden dann aber Weg zum umjubelten Sieg der Towers.