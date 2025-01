Hamburger Basketballer kassieren erneut klare Niederlage

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist im Eurocup die Revanche für die 67:103-Heimspielniederlage gegen U-BT Cluj-Napoca missglückt. In der ersten Partie des neuen Jahres unterlag der Basketball-Bundesligist beim neunmaligen rumänischen Meister mit 83:104 (35:45) und bleibt nach der zehnten Niederlage im 13. Spiel Schlusslicht der B-Gruppe. Bester Werfer aufseiten der Gäste war Kur Kuath mit 14 Punkten.

Nach einem guten Start bekam die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky zum Ende des ersten Viertels jedoch in der Defensive Probleme und lag nach zehn Minuten mit 22:30 hinten. Zwar agierten die Hanseaten danach besser in der Verteidigung, dafür mangelte es in der Offensive an erfolgreichen Abschlüssen. Die ansonsten verlässlichen Werfer Brae Ivey und Jaizec Lottie erzielten auch im zweiten Abschnitt nicht einen Korb, und so wuchs der Rückstand bis zur Pause auf zehn Punkte an.

Nach dem Seitenwechsel gelang es den Towers, sich auf 45:51 an den Gastgeber heranzukämpfen. Mehr aber war nicht drin. Anschließend dominierten die Rumänen das Geschehen wieder und bauten ihren Vorsprung vor dem Schlussabschnitt auf 26 Punkte aus. Damit war die Partie entschieden. Immerhin schafften es die Hanseaten noch, am Ende leichte Ergebniskosmetik zu betreiben.