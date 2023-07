Hamburger Basketballer holen Christmas

Hamburg (dpa/lno) –

Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg hat William Christmas verpflichtet. Der 26 Jahre alte Guard habe einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, teilten die Hamburger am Dienstag mit. Christmas spielte zuletzt bei den Artland Dragons Quakenbrück in der ProA. Mit durchschnittlich 15,6 Punkten sowie 7,3 Rebounds und 4,1 Assists wurde Christmas zum zweit effektivsten Spieler in der zweithöchsten Spielklasse. «Sowohl individuell als auch innerhalb des Teams hat Will eine sehr überzeugende und erfolgreiche Saison gespielt», sagte Head Coach Benka Barloschky.