Hamburger Basketballer feiern wichtigen Sieg gegen Frankfurt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg können in der Basketball-Bundesliga vorerst aufatmen. Im Duell des bisherigen Tabellen-15. mit dem direkten Verfolger Skyliners Frankfurt setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky vor 3.193 Zuschauern in der Inselpark Arena mit 91:78 (47:39) durch und feierte nach vier Niederlagen in Serie wieder einen Erfolg. Bester Werfer war Johnathan Stove, der bei seinem Heimdebüt für die Towers 18 Punkte zum dritten Saisonsieg beisteuerte.

Dank Stove war den Hamburgern schon ein furioser Start gelungen. Nach knapp fünf Minuten führten die Hausherren bereits mit 15:6 und hielten die Gäste anschließend auf Distanz. Das zweite Viertel brachte kaum nennenswerte Veränderungen. Hamburg blieb zwar deutlich vorn, konnte den Abstand aber nicht vergrößern. Vielmehr sorgte Frankfurts Booker Coplin kurz vor der Pausensirene mit einem Dreierwurf fast von der Mittellinie aus dafür, dass das Polster der Hamburger auf acht Punkte schmolz.

Ende des dritten Viertels sorgte Brae Ivey mit einem Dreier zum 73:52 jedoch für die frühzeitige Entscheidung. Mit dem klaren Vorsprung im Rücken zeigten die Towers im Schlussabschnitt einige spektakuläre Offensivaktionen und feierten schließlich einen klaren Sieg.