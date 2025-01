Hamburger Basketballer feiern Comeback-Sieg gegen Würzburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg sind erfolgreich in die Rückrunde der Basketball-Bundesliga gestartet. Vor 3.400 Zuschauern in der ausverkauften Inselpark Arena bezwang die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky die Fit/One Würzburg Baskets nach einer eindrucksvollen Aufholjagd mit 68:66 (34:39) und hält damit Anschluss an die Play-In-Plätze. Die meisten Punkte für die Towers erzielte Jordan Barnett (14).

Das Heimteam tat sich im ersten Viertel schwer, freie Würfe gegen die kompakte Defensive der Würzburger zu kreieren. Die Gäste wiederum rissen mit ihrem schnellen Spiel immer wieder Lücken in die Abwehr der Towers und waren körperlich präsenter. Erst nach dem zwischenzeitlichen 22:38 Mitte des zweiten Viertels kamen die Hanseaten besser ins Spiel und verkürzten den Abstand dank eines 10:0-Laufes wieder deutlich.

Hektische Schlussphase in Hamburg

Nach dem Seitenwechsel knüpften die Towers an die letzten guten Minuten vor der Pause an. Osaro Rich brachte sein Team per Dunking zum 45:44 wieder in Führung. Danach gelang es keinem Team, sich abzusetzen. In der hektischen Schlussphase vergab Würzburgs Jhivvan Jackson drei Sekunden vor dem Ende beim Stand von 66:68 für sein Team zwei Freiwürfe, sodass Hamburger doch noch ihren siebten Sieg im 16. Punktspiel feiern konnten.