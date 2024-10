Hamburger Basketballer feiern Comeback-Sieg gegen Oldenburg

Hamburg (dpa/lno) –

Den Veolia Towers Hamburg ist auch im zweiten Heimspiel in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga ein Sieg geglückt. Vor 2.774 Zuschauern in der Inselpark Arena setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky gegen die Ewe Baskets Oldenburg dank eines starken Auftritts im Schlussviertel mit 87:78 (41:43) durch. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Jaizec Lottie, der 17 Punkte verbuchte.

Den Hamburgern, die ohne den angeschlagenen Keondre Kennedy (muskuläre Beschwerden) auskommen mussten, war der bessere Start gelungen. Oldenburg ging jedoch mit einer knappen Führung in das zweite Viertel. Bis zur Pause sahen die Fans, darunter auch einige Profis vom Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli, ein temporeiches Duell, welches die Gäste nach den ersten 20 Minuten knapp für sich entschieden.

Den dritten Durchgang eröffneten die Hamburger dann mit zwei Dreiern, doch in der Folge erwiesen sich die Oldenburger als das effektivere Team und zogen zwischenzeitlich auf 64:54 davon. Die Hamburger aber bewiesen Moral und kämpften sich zurück ins Spiel. In der letzten Minuten führten die Hanseaten nach einem Korbleger von Brae Ivey schließlich mit 87:77. Damit war die Partie entschieden und kurz darauf gingen die Towers als Sieger vom Feld.