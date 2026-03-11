Hamburger Basketball-Talent Grey wechselt in die USA

Hamburg (dpa) –

Basketball-Talent Jared Grey wird nach dieser Saison von den Hamburg Towers in die USA wechseln. Das gab der Bundesliga-Club bekannt. Um dem 20 Jahre alten Forward diesen Schritt zu ermöglichen, einigten sich Spieler und Verein auf eine vorzeitige Auflösung ihres ursprünglich noch bis 2027 gültigen Vertrags. Grey wird künftig für die HPU Panthers von der High Point University in North Carolina spielen.

«Schon der letztjährige Sommer hat gezeigt, dass der Weg an ein US-College für junge deutsche Spieler eine zuvor lange nicht existente Karrieremöglichkeit bietet. Diesen Fakt müssen wir als Club anerkennen», sagte der Hamburger Geschäftsführer Marvin Willoughby.

Grey selbst sagte nach zwei erfolgreichen Jahren bei den Towers: «Seit ich 14 Jahre alt bin, hege ich den Traum, ans College zu wechseln. Jetzt kam alles zusammen – zur richtigen Zeit der richtige Fit.»