Hamburger AfD wählt Landesvorstand neu

Hamburg (dpa/lno) –

Die Wahl des Landesvorstands steht am Sonnabend (9.00 Uhr) auf dem Programm eines Parteitags der Hamburger AfD. Große Veränderungen an der Parteispitze werden dabei nicht erwartet: Der bisherige Landesvorsitzende Dirk Nockemann stellt sich mit seinen Stellvertretern, den Bürgerschaftsabgeordneten Alexander Wolf und Krzysztof Walczak sowie dem ehemaligen Abgeordneten Joachim Körner, den Parteimitgliedern im Bürgersaal Wandsbek erneut zur Wahl, wie die Partei mitteilte. Nockemann steht seit 2017 an der Spitze der Hamburger AfD. Gegenkandidaten gab es zunächst keine.

Die Partei befindet sich derzeit bundesweit und auch in Hamburg im Umfrage-Höhenflug, was sich nach Angaben eines Sprechers auch bei den Parteieintritten niederschlägt. Nach Jahren sinkender Mitgliederzahlen auf nur noch 400 bis 500 würden aktuell viele Neueintritte verzeichnet. «Wir haben über 100 im Aufnahmeprozess», sagte der Sprecher.

Anfang des Monats hatte eine Wahlumfrage des Instituts Trend Research im Auftrag des «Hamburger Abendblatts» die AfD in Hamburg bei 14 Prozent gesehen. Verglichen mit der letzten Bürgerschaftswahl 2020 wäre das ein Plus von 8,7 Punkten. Damals hatte die Partei in Hamburg den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde mit 5,3 Prozent nur knapp geschafft. Die nächste Bürgerschaftswahl findet 2025 statt.