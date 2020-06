Hamburg will keine Corona-Tests für alle

Blutentnahmeröhrchen mit Blutproben für einen Corona-Antikörper-Test. Foto: Marijan Murat/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg will nicht wie Bayern Corona-Tests für alle einführen. Das sei nicht geplant, denn das Robert Koch-Institut halte ungezielten Testungen nicht für sinnvoll, teilte am Sonntag ein Senatssprecher der Deutschen-Presse-Agentur mit. Bayern ist das erste Bundesland, das Tests für alle vorsieht. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kündigte eine «Corona-Testoffensive» an. «Allen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns wird deshalb zeitnah angeboten, sich bei einem niedergelassenen Vertragsarzt auch ohne Symptome testen zu lassen.» Die Kosten will der Freistaat übernehmen, soweit sie nicht etwa die Krankenkasse übernimmt.