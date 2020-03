Hamburg will Abiturprüfungen überdenken

Ties Rabe (SPD), Bildungssenator von Hamburg, spricht im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Angesichts der angekündigten Absage der Abiturprüfungen in Schleswig-Holstein wegen der Corona-Pandemie will Hamburg seine Haltung in dieser Frage neu überdenken. Durch die überraschende Ankündigung sei eine neue Lage entstanden, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Dienstag. «Alleingänge sind in dieser wichtigen Frage nicht vernünftig. Deshalb werden wir jetzt zusammen mit den anderen Ländern prüfen, welche Auswirkungen die Entscheidung in Schleswig-Holstein auf das Abitur in allen anderen Ländern und in Hamburg haben wird.» Dabei solle zügig für Klarheit gesorgt werden.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hatte sich zuvor wegen der Corona-Pandemie für eine Absage der Abiturprüfungen und aller anderen Abschlussprüfungen ausgesprochen. «In der derzeitigen Situation und der besonderen Herausforderung nicht nur für unser Schulsystem, sondern auch jeden einzelnen von uns, halte ich diese Entscheidung für geboten», sagte sie Prien. Sie werde dem Kabinett für die Beratungen am Mittwoch einen entsprechenden Beschlussvorschlag vorlegen.

«Ich bedaure es, dass Schleswig-Holstein im Alleingang ohne die anderen Länder zu informieren, die Abiturprüfungen komplett ausfallen lässt», sagte Rabe. «Bisher waren sich die Kultusminister darin einig, die Abiturprüfungen nicht ausfallen zu lassen.» Hamburg wollte bislang an den Abiturprüfungen festhalten. Neben den regulären Terminen ab dem 16. April sollte es Nachschreibetermine und eine zusätzliche dritte Terminschiene geben, um jedem Prüfling die Teilnahme auch im Quarantäne- oder Krankheitsfall zu ermöglichen.