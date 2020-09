Hamburg weiter mit Partner Bahn: Modellstadt der Mobilität

Peter Tschentscher (SPD, l), Erster Bürgermeister in Hamburg, und Ronald Pofalla, DB-Vorstand Infrastruktur. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg und die Deutsche Bahn wollen auch in den kommenden fünf Jahren bei der Digitalisierung des öffentlichen Nahverkehrs zusammenarbeiten. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla unterzeichneten am Freitag am Bahnhof Dammtor eine Verständigung zur Fortsetzung der 2017 vereinbarten Smart-City-Partnerschaft.

Hamburg wolle eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung des Schienenverkehrs übernehmen, sagte Tschentscher. «Mit selbstfahrenden Bahnen und Bussen, einer Vernetzung der verschiedenen Angebote und Verkehrsträger sowie neuen Dienstleistungen wie die Hamburg-Box wird Hamburg zu einer Modellstadt der Mobilität der Zukunft.»

Pofalla betone die Chancen der Digitalisierung, mit der eine Effizienzsteigerung zwischen 20 und 30 Prozent möglich sei, «ohne auch nur einen Gleiskilometer zu bauen». Hamburg diene der Bahn immer wieder als Modellstadt. «Einen weiteren Meilenstein werden wir zum ITS-Weltkongress in einem Jahr in Hamburg präsentieren: Dann fahren die ersten S-Bahnen hochautomatisiert.»