Hamburg vor dem Lockdown: Impfzentrum pünktlich startbereit

Eine Spritze wird vor den Schriftzug «Impfung» gehalten. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Während sich Hamburg auf den bevorstehenden Corona-Lockdown vorbereitet, ist das Impfzentrum der Stadt einsatzbereit. Der Aufbau des Zentrums in den Messehallen sei planmäßig beendet worden, sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. «Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um unverzüglich mit den Corona-Schutzimpfungen zu beginnen, sobald entsprechende Impfstoffe verfügbar sind.»

Mit der termingerechten Fertigstellung halte Hamburg den im Bund verabredeten Zeitplan ein und verfüge nun über die notwendige Infrastruktur, «um mehrere Tausend Impfungen pro Tag durchzuführen». Das modular aufgebaute und von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebene Zentrum soll in der Spitze bis zu 7000 Impfungen pro Tag ermöglichen.

Wann der Betrieb beginnen kann, stehe noch nicht fest. «Dafür sind sowohl die zeitliche als auch die quantitative Verfügbarkeit des Impfstoffes ausschlaggebend – und auch die Personengruppe, die zu impfen ist», sagte Helfrich. Da zunächst Risikogruppen beispielsweise in Pflegeheimen geimpft werden sollen, würden «nach Zulassung und Auslieferung der Impfstoffe auch dezentrale Schutzimpfungen absehbar eine wichtige Rolle spielen».

Impfstoffe würden «sukzessive verfügbar sein», sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) der dpa. «Zu Beginn voraussichtlich nur in sehr begrenztem Maße, und im Laufe des Jahres für immer mehr Menschen.» Dass es überhaupt schon so bald eine Corona-Schutzimpfung gebe, «hätten viele vor einigen Monaten noch nicht für möglich gehalten».

Bereits ab diesem Dienstag können Angehörige einer Corona-Risikogruppe kostenlos FFP2-Masken erhalten. Die Ausgabe der Schutzmasken in den rund 400 Apotheken der Stadt erfolgt laut Apothekerverein zunächst in einem stufenweisen Verfahren.

FFP2-Masken filtern Partikel besonders wirksam, bieten allerdings auch keinen 100-prozentigen Schutz vor einer Infektion. Das Bundesgesundheitsministerium geht deutschlandweit von Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro und rund 27 Millionen Anspruchsberechtigten aus.

«Das betrifft beispielsweise Menschen über 60 Jahren, Asthmatiker oder Herzkranke», sagte der Geschäftsführer des Hamburger Apothekervereins, Thomas Friedrich. In Hamburg seien es etwa 600 000 Menschen.

Einen Tag vor dem Lockdown bietet sich den Hamburgern auch die letzte Shopping-Chance in diesem Jahr: Am Dienstag öffnen die Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs zum letzten Mal. Am Mittwoch tritt dann der Shutdown in Kraft und alle Geschäfte müssen bis vorerst zum 10. Januar schließen. Nur Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Kioske und andere Läden für den täglichen Bedarf dürfen weiter öffnen.