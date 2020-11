Hamburg verlängert Teil-Lockdown

Hamburg (dpa/lno) – Zur Eindämmung der Corona-Pandemie verlängert und verschärft Hamburg den Teil-Lockdown vorerst bis zum 20. Dezember. Die am 2. November beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens hätten zwar gewirkt, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch nach den rund siebenstündigen Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). «Aber, das ist das wesentliche Ergebnis heute: Wir brauchen noch eine größere Stabilität im Infektionsgeschehen.»

Deshalb dürften bei privaten Zusammenkünften künftig nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen. Ausgenommen seien nur Kinder bis 14 Jahre. Bislang dürfen sich in Hamburg bis zu zehn Menschen privat treffen. Für enge Verwandte gilt die Beschränkung auf zwei Haushalte nicht.

Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar seien bei privaten Zusammenkünften bis zu zehn Menschen zulässig, sagte Tschentscher. An Silvester werde es an belebten Plätzen und an engen Stellen ein Feuerwerk- und Böllerverbot geben. Als Beispiel nannte der Bürgermeister den Jungfernstieg und die St.-Pauli-Landungsbrücken. Tschentscher richtete den dringenden Appell an die Hamburger, auf Feuerwerk in diesem Jahr zu verzichten.

In allen öffentlich zugänglichen, geschlossenen Räumen werden eine Maskenpflicht wie im öffentlichen Nahverkehr eingeführt, betonte Tschentscher. Gleiches gelte für den Arbeitsplatz, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden könne. Tschentscher appellierte an die Unternehmen, großzügig die Arbeit im Home-Office zuzulassen oder gar vor Weihnachten in Betriebsferien zu gehen. Die Schulferien sollen wie geplant am 19. Dezember beginnen. Der Unterricht an den Hochschulen solle mit einigen Ausnahme digital laufen.

Verschärft wird die Abstandsregel für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Dort soll sich nur eine Person je 20 Quadratmeter aufhalten dürfen. In kleineren Läden soll weiter gelten, dass eine Person je zehn Quadratmeter zugelassen ist.

Auch Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank (Grüne), zog eine positive Bilanz der ersten drei Wochen im Teil-Lockdown: «Wir haben es vorerst geschafft, die Welle zu brechen. Die letzten Wochen der Einschränkungen, des Verzichts und der Disziplin haben sich gelohnt, weil wir den steilen Anstieg der Infektionskurve stoppen konnten.»

Sie fügte aber hinzu: «Erst wenn die Infektionszahlen wieder beherrschbar sind und jeder Kontakt wieder nachverfolgt werden kann, sind wir vorerst über den Berg.» Bis dahin müssten die Hamburger ihre Kontakte noch mehr einschränken und reduzieren. Die Nachrichten über einen bald verfügbaren Impfstoff stimmten hoffnungsfroh, meinte die Wissenschaftssenatorin und betonte: «Wenn wir gemeinsam durchhalten, dann können wir diesen Corona-Winter gut überstehen.»

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen stieg am Mittwoch um 363. Der wichtige Warnwert – die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – kletterte von 131,7 auf 137,9, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Ab einem Wert von 50 gilt eine Region als Risikogebiet. Am Dienstag war die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen um 392 gestiegen.

In Hamburger Krankenhäusern wurden mit Stand vom Dienstag 312 Covid-19-Patienten behandelt, einer mehr als am Montag. Auf der Intensivstationen lagen 88 Covid-19-Patienten, zwei weniger als am Montag. Diese Zahlen wertete Tschentscher als positives Zeichen. «Ich persönlich bin heute sehr viel weniger besorgt als vor drei Wochen», sagte er.

