Hamburg vergibt weitere 33 500 Impftermine

Eine Klinik-Mitarbeiterin zieht den Covid-19 Impfstoff von Biontech/Pfizer für eine Impfung auf eine Spritze. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – In Hamburg werden in der kommenden Woche 33 500 weitere Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Impfenzentrum in den Messehallen vergeben. Sie können ab Montag telefonisch unter der Nummer 116 117 und online unter Impfterminservice.de für den Zeitraum ab Anfang Februar bis März gebucht werden, wie die Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte. Für die nötigen Zweitimpfungen würden zusätzliche Termine drei Wochen später gleich mit vergeben.

Impfberechtigt sind in dem Zentrum nach wie vor nur Angehörige der höchsten Priorität, also über 80-Jährige sowie Pflegebeschäftigte aus dem ambulanten und stationären Bereich. Wegen Lieferengpässen bei den Impfstoffherstellern war die Terminvergabe vor gut zwei Wochen eingestellt worden.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-220380/2

