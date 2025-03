Hamburg verdirbt Bonn das Jubiläumsspiel

Brae Ivey siegte mit den Hamburg Towers in Bonn. Michael Schwartz/dpa

Bonn (dpa/lno) –

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga ist den Veolia Towers Hamburg ein wichtiger Erfolg gelungen. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky siegte bei den Telekom Baskets Bonn mit 96:93 (47:45) und verdarb dem Mitkonkurrenten damit auch die Party zum 30-jährigen Jubiläum. Für die Hanseaten war es im 13. Auswärtsspiel erst der vierte Erfolg und der zwölfte im 24. Punktspiel insgesamt. Die meisten Punkte erzielte Johnathan Stove (20).

Hamburg hatte den besseren Start in die Partie erwischt. Im ersten Viertel zogen die Gäste zwischenzeitlich auf 19:8 davon und sorgten so für einen kleinen Stimmungsdämpfer in der Halle. Die Hanseaten hielten Bonn auch im zweiten Abschnitt lange auf Distanz, konnten sich aber nicht vorentscheidend absetzen.

Mitte des dritten Viertels kippte die Partie dann. Die Hamburger bekamen in der Defensive Probleme und gerieten vor dem Schlussabschnitt mit 71:76 in Rückstand. Dennoch blieb das Spiel weiterhin spannend. Neun Sekunden vor dem Ende traf Stove per Dreier zum 95:93, sein Teamkollege Jordan Barnett machte den Sieg mit einem verwandelten Freiwurf schließlich perfekt.