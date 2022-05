Hamburg und Schleswig-Holstein: Überwiegend trockenes Wetter

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die kommenden Tage sind in Hamburg und Schleswig-Holstein überwiegend trocken. Am Dienstag kann es zunächst noch etwas regnen, im weiteren Tagesverlauf lockert es aber vermehrt auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchstwerte liegen auf den Inseln bei zehn bis zwölf Grad, im Binnenland zwischen 13 und 16 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist es teils klar. Vereinzelt ist es neblig. Die Tiefstwerte liegen zwischen null und vier Grad, auf den Inseln bei etwa fünf Grad. Im Binnenland gibt es verbreitet leichten Frost in Bodennähe. Am Mittwoch ist es trocken, aber meist wolkig. Die Höchstwerte liegen bei zehn Grad auf Helgoland, 13 Grad in Flensburg und 15 Grad in Hamburg.