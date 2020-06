Hamburg und Schleswig-Holstein: Sonne und Wolken im Wechsel

Hundskamille blüht auf einem Feld unter wolkigem Himmel. Foto: Federico Gambarini/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein wird am Dienstag vom Wechsel zwischen Sonne und Wolken bestimmt, wobei die Küste etwas mehr Sonne abbekommt. Zwischen Hamburg und der Lübecker Bucht kann es vorübergehend zu leichten Schauern kommen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD)am Dienstagmorgen mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 15 Grad an der Norsee, 18 Grad im Binnenland und bis zu 19 Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Mittwoch klart es gebietsweise auf. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 9 und 10 Grad. Für den Mittwoch erwarten die Meteorologen des DWD viele Wolken mit kurzen und Richtung Ostsee und dänischer Grenze längeren Aufheiterungen. Vereinzelt kommt es zu lokalen Schauern, sonst bleibt es trocken bei Temperaturen von bis zu 21 Grad.

Website DWD