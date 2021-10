Hamburg-Triathlon 2022 wieder mit Hobbysportlern

Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen während eines Triathlons durch den Stadtpark. Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Der nächstjährige Hamburg-Triathlon der Weltserie wird am 9. und 10. Juli stattfinden. Das hat der Triathlon-Weltverband entschieden, teilten die Hamburger Veranstalter am Freitag mit. Neben der Elite dürfen 2022 wieder Hobbysportler über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) oder die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) an den Start gehen. Die Anmeldung ist ab dem 23. November möglich.

«Mit der erfolgreichen Durchführung der Rennen in diesem Jahr hat die Stadt Hamburg das Zeichen gesetzt, dass Triathlon in dieser Größenordnung in der Innenstadt auch unter Corona-Bedingungen möglich ist», sagte Matthias Zöll, Geschäftsführer der Deutschen Triathlon-Union.

Die Rennen in Hamburg im September und Abu Dhabi im November 2021 gehören bereits zur Serie 2022. Fünf weitere Rennen folgen: Yokohama (14 – 15. Mai), Leeds (11. – 12. Juni), Montreal (25. – 26. Juni), Hamburg (9. – 10. Juli) und Chengdu/China (22. – 23. Oktober).



© dpa-infocom, dpa:211015-99-612093/2

Ergebnisse Männer 2021

Ergebnisse Frauen 2021

Homepage Hamburg-Triathlon