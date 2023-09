Hamburg trauert um Ex-Bürgermeister Klose

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburg trauert um seinen am Mittwoch in Berlin gestorbenen Ex-Bürgermeister Hans-Ulrich Klose. «Traurige Nachricht», schrieb Senatssprecher Marcel Schweitzer am Donnerstag auf der Plattform X, vormals Twitter. «Seiner Frau und Familie wünschen wir in diesen Stunden viel Kraft.» Er kündigte eine offizielle Stellungnahme in Kürze an.

CDU-Fraktionschef Dennis Thering schrieb auf X: «Wir trauern um Hamburgs Ex-Bürgermeister Hans-Ulrich Klose. Er war ein verdienter und streitbarer Hanseat.»

Der SPD-Politiker war am Mittwoch im Alter von 86 Jahren gestorben.