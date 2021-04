Hamburg Towers wollen in Bamberg Playoff-Platz festigen

Basketballspieler gehen zum Rebound. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Eine Siegesserie wird zu Ende gehen, wenn die Hamburg Towers am Ostersonntag (15.00 Uhr) im Bundesliga-Duell bei Brose Bamberg antreten. Beide Clubs haben fünf Partien nacheinander gewonnen. Zwar reisen die Hamburger mit den Erfolgen über Meister Alba Berlin und Bayern München im Gepäck an. Doch Calles warnte vor Bamberg: «Für mich spielen sie zurzeit ihren besten Basketball.»

Das Hinspiel im November war zugleich die Auftaktpartie der Saison. Die Towers hatten sich damals mit 78:75 durchgesetzt und damit ihren ersten Heimerfolg in der Bundesliga überhaupt verbucht. Vier weitere Siege folgten. Sollte das Calles-Team den Achten aus Bamberg erneut schlagen, würden die Hanseaten auch diese vereinseigene Bestmarke überbieten und zudem Playoff-Platz sechs festigen.

Während die Towers eine Woche Zeit hatten, sich von den Partien gegen Berlin und München zu erholen und auf Bamberg vorzubereiten, waren die Gastgeber in dieser Woche zweimal in der Champions League im Einsatz. «Aber an diesem Punkt in der Saison beeinflusst ein enger Spielplan die Teams nicht wirklich», meinte Calles: «Jetzt ist die Zeit, auf dem Court zu zeigen, was man sich erarbeitet hat.»

