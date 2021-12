Hamburg Towers wollen erfolgreiches Jahr mit Sieg abrunden

Spieler zweier Basketballmannschaften im Kampf um den Ball. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Towers wollen ein erfolgreiches Spieljahr mit einem Sieg beschließen. Zum Ausklang des Jahres 2021 erwartet die Mannschaft von Cheftrainer Pedro Calles am zweiten Weihnachtstag in der Basketball-Bundesliga die Gießen 46ers. Wegen der Corona-Einschränkungen dürfen maximal 2500 Zuschauer die Partie in der Inselparkhalle in Wilhelmsburg verfolgen. Verkauft waren vor dem Weihnachtsfest rund 1700 Tickets.

Ihr nächstes Europacup-Spiel bestreiten die Hamburger am 11. Januar 2022 gegen Turk Telekom Ankara. In der Liga geht es für die Norddeutschen bereits am 2. Januar 2022 gegen Alba Berlin weiter.

© dpa-infocom, dpa:211225-99-504020/2

