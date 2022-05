Hamburg Towers werfen sich beim MBC in die Playoffs

Weißenfels (dpa/lno) –

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat am Sonntag die letzten Zweifel am Erreichen der Playoffs ausgeräumt. Mit 101:57 (53:31) siegte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles am vorletzten Hauptrunden-Spieltag beim Mitteldeutschen Basketball-Club und kann aufgrund des Erfolges nicht mehr aus den Top Acht der Tabelle verdrängt werden. Die meisten Punkte erzielte Trevon Bluiett (18).

Bereits im ersten Viertel hatten die Hamburger einen klaren Vorsprung herausgespielt. 33:13 hieß es nach zehn Minuten. Zwar dominierten die Weißenfelser das zweite Viertel, doch kurz vor der Pause fanden die Towers wieder zurück in die Partie.

Auch nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste weiter konzentriert und vergrößerten die Distanz im dritten Spielabschnitt zum ersten Mal auf 30 Punkte. Damit war die Begegnung entschieden. Am Ende feierten die Towers einen ihrer klarsten Bundesliga-Erfolge.