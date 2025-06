Hamburg Towers verpflichten amerikanischen Europacup-Sieger

Hamburg (dpa/lno) –

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers verstärkt sich mit dem Amerikaner Justin Edler-Davis. Der 27-jährige Allrounder kommt vom rumänischen Pokalsieger CSO Voluntari, mit dem er in der vergangenen Saison auch die European North Basketball League gewann. Der Forward unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Elbestädtern.

«Er hat letzte Saison sein Spiel noch einmal auf ein neues Niveau gehoben und seinen Distanzwurf stark verbessert. Eine Konstante ist seine Arbeit beim Rebound. Er ist ein Spieler, der sich darüber definiert, der beste Rebounder auf dem Feld zu sein. Diese Mentalität wird uns helfen», sagte Head Coach Barloschky. Seine Profikarriere begann der zwei Meter große Allrounder 2022 in Portugal, ein Jahr später wechselte er nach Kroatien, um schließlich in der vergangenen Saison in Rumänien zu spielen.