Hamburg Towers verpassen die Play-Ins

Hamburg (dpa/lno) –

Für die Veolia Towers Hamburg endet am Sonntag die Saison in der Basketball-Bundesliga. Vor dem letzten Spiel gegen Ratiopharm Ulm steht fest, dass die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky maximal den elften Rang in der Tabelle erreichen kann. Damit verpasst der Club das selbstgesteckte Ziel Play-Ins.

Hamburg lag lange Zeit gut im Rennen um Platz sieben bis zehn, kassierte dann aber vier Niederlagen in Folge und fiel auf den 13. Tabellenplatz zurück. Ausschlaggebend für die abschießende Platzierung ist bei Punktgleichheit der direkte Vergleich der Teams.