Hamburg Towers verlieren in Belgrad gegen Tel Aviv

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben im Eurocup eine weitere Überraschung gegen ein Topteam verpasst. Am Mittwochabend unterlag der Basketball-Bundesligist in Belgrad gegen Hapoel Shlomo Tel Aviv mit 101:118 (52:65) und ging damit in der 13. Partie zum elften Mal als Verlierer vom Feld. Aufgrund des Gaza-Krieges wurde das Heimspiel des israelischen Clubs in die serbische Hauptstadt verlegt. Bei der Begegnung in der Aleksandar Nikolic Hall waren keine Zuschauer zugelassen.

In den ersten zwei Minuten der Partie waren die Towers noch das spielbestimmende Team. Danach nahm das Duell erst einmal den erwarteten Verlauf. Hapoel wurde zunehmend stärker und verbuchte schon zum Ende des ersten Viertels eine 35:23-Führung. Im zweiten Spielabschnitt hielten die Hanseaten vor allem offensiv besser dagegen, konnten den Rückstand aber nicht verkürzen.

Entschieden aber war das Spiel damit aber nicht. Hamburg kämpfte sich im dritten Viertel noch einmal auf 68:69 und 83:84 heran, konnte den Gastgeber anschließend jedoch nicht weiter in Bedrängnis bringen und unterlag am Ende noch deutlich. Bester Werfer in der Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky war Aleksander Dziewa mit 23 Punkten.