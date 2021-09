Hamburg Towers verlieren gegen Niners Chemnitz

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Towers müssen in der Basketball-Bundesliga auch nach dem zweiten Saisonspiel noch auf den ersten Sieg warten. Am Mittwochabend unterlag das Team von Trainer Pedro Calles den Niners Chemnitz mit 82:90 (41:38). 1602 Fans sahen die mittlerweile dritte Niederlage der Hanseaten im dritten Erstliga-Duell gegen Chemnitz. Zugelassen waren in der Inselparkhalle nach der 2G-Regel 2600 Fans. Die meisten Punkte für die Towers erzielte Caleb Homesley (22).

Die ersten Heim-Punkte der Saison markierte Max DiLeo, der drei Freiwürfe verwandelte. Nach gutem Beginn der Hanseaten übernahmen die Gäste nach einer 12:0-Serie vorerst die Führung. Für die Towers ein Weckruf, die bis zur Pause auch dank einer Reihe von Dreiern wieder an den Niners vorbeiziehen konnten.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie lange Zeit ausgeglichen. Die Towers vergaben einige gute Wurfgelegenheiten, gingen aber dennoch mit einer 63:62-Führung ins vierte Viertel. Im Schlussdurchgang litt das Spiel des Calles-Team jedoch weiter an Ungenauigkeiten im Abschluss und der Abstimmung. Etwas mehr als zwei Minuten vor dem Ende lagen die Niners mit acht Punkten vorn und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

