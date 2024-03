Hamburg Towers unterliegen FC Bayern vor Rekordkulisse

Hamburg (dpa/lno) –

Der FC Bayern München hat sich im Jubiläumsspiel der Veolia Towers Hamburg als Partycrasher erwiesen. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky musste sich den Süddeutschen in dem extra in die Barclays Arena verlegten Heimspiel am Sonntag vor der Hamburger Basketball-Rekordkulisse von 12.000 Zuschauern mit 80:81 (73:73/34:38) nach Verlängerung geschlagen geben. Bester Werfer der Towers war William Christmas (18 Punkte).

Obwohl die Hamburger sonst vor maximal 3400 Fans in der Inselparkhalle spielen, zeigten sie sich im ersten Viertel unbeeindruckt von der ungewohnten Atmosphäre. Zwar gelang den Münchnern der erste Korb, doch am Ende der ersten zehn Minuten führten die Gastgeber mit 17:12. Im weiteren Verlauf bis zur Pause erwiesen sich die Gäste jedoch als das etwas effektivere Team.

Die Towers wiederum erwischten den besseren Start in die zweite Halbzeit, vergaben danach aber einige gute Gelegenheiten und gerieten nach der guten Anfangsphase erneut in Rückstand. 5,7 Sekunden vor dem Ende rettete Brae Ivey sein Team mit einem Dreier zum 73:73 jedoch in die Verlängerung. In diesem vergaben die Hamburger im letzten Angriff allerdings die Chance auf den möglichen Sieg und mussten die elfte Niederlage im 23. Punktspiel hinnehmen.