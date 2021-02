Hamburg Towers unterliegen Bayreuth nach Verlängerung

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Towers haben im Kampf um einen Playoff-Platz in der Basketball-Bundesliga einen Dämpfer erlitten. Am Freitagabend verlor das Team von Trainer Pedro Calles gegen Medi Bayreuth nach Verlängerung mit 92:95 und musste im achten Heimspiel die dritte Niederlage hinnehmen. Zudem war es die ersten Verlängerung in dieser Spielzeit für die Hanseaten.

Erst zum Ende des dritten Viertels hatten die Towers nach einem Korb von Terry Allen zum 60:58 zum ersten Mal überhaupt in diesem Duell die Führung übernehmen können. Zuvor hatten die Norddeutschen lange Zeit in der Defensive nur schwer Zugriff auf ihre Gegenspieler bekommen und mussten viele einfache Körbe hinnehmen. Im Angriff unterliefen den Gastgebern auch aus guten Positionen eine Reihe von Fehlwürfen, zudem hatten die Hamburger bei den Rebounds ungewohnt oft das Nachsehen.

Zeitweilig führten die Bayreuther in der ersten Hälfte mit 13 Punkten und hatten bis kurz vor der Pause immer eine Antwort parat, wenn die Towers wieder in Reichweite kamen. Im Schlussabschnitt wechselte die Führung dann mehrfach. Sekunden vor dem Ende vergab T. J. Shorts die Entscheidung zu Gunsten der Towers in der regulären Spielzeit.

