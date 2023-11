Hamburg Towers trennen sich von Aufbauspieler Gomez

Hamburgs Terrell Gomez in Aktion. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg haben sich von Aufbauspieler Terrell Gomez getrennt. Der 25 Jahre alte Amerikaner nimmt ab sofort nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teil, wie der Basketball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Schon im Eurocup-Spiel bei Besiktas Istanbul (78:90) gehörte Terrell am Mittwochabend nicht mehr zum Kader der Hanseaten.

«Terrell hat seine Qualitäten durchaus schon an anderer Stelle unter Beweis gestellt. Letztendlich mussten wir aber feststellen, dass die Anpassung an das Level in der Bundesliga und im Eurocup nicht wie gewünscht funktioniert hat», begründete Hamburgs Geschäftsführer Marvin Willoughby die Entscheidung.